22-летняя миллиардерша показала жаркое видео, на котором увлажняет грудь

Фото: instagram.com/kyliejenner/

Американская модель и самая молодая миллиардерша мира 22-летняя Кайли Дженнер опубликовала несколько постов различного характера.

В Instagram она показала новый необычный лук с принтом Dior. Это брюки и гольф с лампасами. Дополнили образ белые кеды с высокими носками. Модель сидит на лестнице.

Автор: instagram.com/kyliejenner/ Американская модель и самая молодая миллиардер мира 22-летняя Кайли Дженнер опубликовала несколько постов различного характера

Далее в коротком ролике Кайли позирует в черном бикини. Девушка демонстрирует в профиль роскошное тело. Пышную грудь и бедра, соблазнительный изиб спины, а также тонкую талию. Кайли в замедленной съемке распыляет солнцезащитное средство от собственного бренда Kylie Skin.

"Здесь становится жарко", - написала знаменитость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестра Кардашьян-Дженнер показала длиннющие ноги из-под широкополой шляпы

Видео за несколько часов набрало 25 млн просмотров и 100 тыс. комментариев с комплиментами красавице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram it's getting hot out here @kylieskin Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner) 27 Апр 2020 в 3:21 PDT

Американская звезда реалити-шоу 22-летняя Кайли Дженнер радует поклонников пляжными фото с Багамских островов. В Instagram девушка опубликовала серию снимков. На Кайли откровенное мини-бикини, подчеркивающее ее пышный бюст. Дженнер в коричневом, с золотыми ремешками винтажном купальнике от Gucci сексуально позирует на фоне пальм, демонстрируя аппетитную фигуру.