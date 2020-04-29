22-летняя миллиардерша показала жаркое видео, на котором увлажняет грудь

Американская модель и самая молодая миллиардерша мира 22-летняя Кайли Дженнер опубликовала несколько постов различного характера.
В Instagram она показала новый необычный лук с принтом Dior. Это брюки и гольф с лампасами. Дополнили образ белые кеды с высокими носками. Модель сидит на лестнице.
Далее в коротком ролике Кайли позирует в черном бикини. Девушка демонстрирует в профиль роскошное тело. Пышную грудь и бедра, соблазнительный изиб спины, а также тонкую талию. Кайли в замедленной съемке распыляет солнцезащитное средство от собственного бренда Kylie Skin.
"Здесь становится жарко", - написала знаменитость.
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Видео за несколько часов набрало 25 млн просмотров и 100 тыс. комментариев с комплиментами красавице.
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Американская звезда реалити-шоу 22-летняя Кайли Дженнер радует поклонников пляжными фото с Багамских островов. В Instagram девушка опубликовала серию снимков. На Кайли откровенное мини-бикини, подчеркивающее ее пышный бюст. Дженнер в коричневом, с золотыми ремешками винтажном купальнике от Gucci сексуально позирует на фоне пальм, демонстрируя аппетитную фигуру.
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