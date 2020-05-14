170 млн подписчиков сексуальная Ким Кардашьян отпраздновала снимком в мини-платье

Фото: instagram.com/kimkardashian/

Реалити-звезда 39-летняя Ким Кардашьян похвасталась перед поклонниками формами в крохотном платье.

Ким поблагодарила за новую круглую цифру подписчиков в профиле Іnstagram.

Знаменитость поделилась серией фото в крохотном платье, едва прикрыв эффектную фигуру.

"170 миллионов! Вау! Я очень люблю вас всех", - написала Кардашьян.

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Фоловеры засыпали ее тысячами комплиментов. Этот пост собрал несколько миллионов лайков.

Теледива Ким Кардашьян показала серию фото в белье собственного бренда Skims. Она рассказала, что на днях мир увидит коллекция ее домашнего нижнего белья SKIMS Stretch Rib. Фото звезды опубликованы в Instagram. "Нижнее белье подчеркнет фигуру и придаст форму вашим изгибам", - написала она в посте.