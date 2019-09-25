15 млн за грязную сенсацию: дочь Заворотнюк впервые обратилась к журналистам

Фото: @anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла информацию о приглашении на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", за которое ей должны были заплатить немалую сумму.

Младшая Заворотнюк 24 сентября в Instagram выставила пост, в котором обратилась к журналистам.

В сети обговаривают, что дочь актрисы пригласили на ток-шоу и предложили 15 млн рублей за информацию о состоянии здоровья матери.

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"Ответственно заявляю, что "новость"о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Малахова - фейк. Ни сам Малахов, ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию", - написала Анна в публикации.

Автор: @anna_zavorotnyuk Анна Заворотнюк обратилась к журналистам с просьбой оставить ее семью в покое.

Дочь Заворотнюк попросила журналистов прекратить спекуляции на теме болезни матери.

"Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое. Спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все ваши сообщения", - подытожила Анна.

Через несколько часов девушка удалила пост, но решила продублировать его в Insta-stories.

Недавно российский бизнесмен Никита Могутин рассказал, что некоторая информация о болезни Анастасии Заворотнюк может оказаться фейком.