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вторник, 14 января 2020 10:20

GPS трекер для авто: предназначение и критерии выбора

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GPS трекер для авто: предназначение и критерии выбора

GPS трекеры относятся к категории специального оборудования, основная функция которого – определение местоположения транспортного средства или груза в определенный период времени.

Маячок в машину устанавливают в 3 основных случаях:

• с целью определения координат автомобиля в случае его угона;

• отслеживание местоположения ценного груза;

• при наличии большого автопарка машин с целью иметь полный контроль над перемещением каждого отдельно взятого транспортного средства.

Принцип работы таких устройств достаточно простой – на приемник, который вмонтирован в трекер, поступает сигнал со спутников с точными геоданными, а устройство, в свою очередь, отправляет координаты владельцу через специальное приложение. Таким образом, вы сможете видеть местоположение маячка в любой точке мира, где есть интернет.

Как выбрать GPS трекер для авто?

При выборе GPS трекера в машину особое внимание необходимо уделить следующим параметрам:

• Автономность. В зависимости от модели, маячок может питаться от аккумулятора автомобиля, либо же быть полностью автономным. Второй вариант предпочтительней, так как в случае отключения питания транспортного средства, трекер все равно будет передавать сигнал. Главное – не забывать его вовремя заряжать;

• Емкость батареи (для автономных моделей). Узнать уровень заряда батареи GPS трекера для авто можно в приложении или по SMS, предварительно отправив на устройство соответствующую команду;

• Способ фиксации. Наиболее распространенный вариант – это маячки с мощным магнитом, которые надежно фиксируются на кузове автомобиля и не "отпадают" даже при сильных вибрациях. Также трекер на авто может монтироваться при помощи дополнительных крепежных элементов, что, впрочем, не очень удобно и, главное, заметно;

• Показатель герметичности. Дорогие модели маячков хорошо защищены от попадания в них влаги, грязи или пыли. Это дает возможность установить их максимально незаметно, к примеру, под крыло или на днище транспортного средства;

• Точность определения координат. Допустимая погрешность для GPS трекера в машину должна составлять не более 5-10м.

Где купить GPS трекер для авто?

Большой ассортимент трекеров для автомобилей представлен в интернет-магазине "Опт-Про". Здесь вы сможете найти различные модели устройств данного типа – с подключением к питанию автомобиля или же полностью автономные. Кроме того, менеджеры компании предоставят вам полную консультацию относительно интересующей вас модели, а также, за дополнительную плату, помогут настроить устройство и подвязать его к специальному сервису, через который вы будете отслеживать местоположение вашего маячка.

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