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вторник, 17 ноября 2020 01:02

Всемирно известный хакер возглавил службу безопасности Twitter

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Всемирно известный хакер возглавил службу безопасности Twitter
Twitter назначил главой своей службы безопасности всемирно известного хакера Пейтера Затко. Фото: bebitcoin.com

Twitter назначил на должность главы службы безопасности всемирно известного хакера Пейтера Затко, который действует под никнеймом Mudge.

Компания дала главе службы безопасности широкие полномочия. Он займется управлением главными функциями безопасности Twitter сразу после проверки, которая продлится 45-60 дней, пишет Reuters.

Затко рассказал, что изучит "информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, а также инженерное дело".

Пейтер Затко последнее время курировал безопасность системы электронных платежей Stripe. До этого работал над специальными проэктам в Google и курировал выдачу грантов для проектов по кибербезопасности в Агентстве перспективных исследований и проектов в области обороны (DARPA) Пентагона.

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Карьера Затко началась в 1990-х, когда он одновременно выполнял секретную работу для государственного подрядчика и был одним из лидеров Cult of the Dead Cow (хакерской группы, которая известна тем, что выпускает хакерские инструменты для Windows).

Twitter сейчас страдает от многочисленных проблем с безопасностью. Год назад власти США обвинили двух бывших сотрудников Twitter в передаче Саудовской Аравии информации о пользователях.

В июле группа юных хакеров обманула сотрудников Twitter и получила доступ к внутренним инструментам соцсети. Трех юношей 17, 19 и 22 года подозревают в одном из самых резонансных вломов социальных сетей последних лет: 15 июля из более сотни Twitter-аккаунтов таких людей, как Барак Обама, Маск и Канье Уэст, разослали просьбу о переводе биткоинов. Так хакеры успели похитить более 100 тысяч долларов.

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