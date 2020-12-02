Впервые за многие годы. Елизавета II и принц Филипп проведут Рождество без семьи

Елизавета и Филипп встретят Рождество без семьи. Фото: Reuters

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, в условиях пандемии проведут Рождество в Виндзорском замке, не приглашая к себе родственников.

"Учитывая все действующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзорском замке", - цитирует издание Daily Mail заявление представителя Букингемского дворца.

Это первый подобный случай с 1980-х годов.

94-летняя королева и ее 99-летний муж проводят праздники с близкими родственниками в Сандрингемськом дворце. Но в этом году они отказались от участия в торжествах и планируют остаться в Виндзорском замке, где они ведут уединенный образ жизни с октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США коронавирус был раньше, чем в Китае - исследование

Великобритания решила на пять дней - с 23 по 27 декабря - смягчить ограничения через коронавирус и позволить собираться дома трем семьям, которые не живут вместе.