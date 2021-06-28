Возле метро прогремел мощный взрыв: видео

28 июня в районе метро Лондона прогремел взрыв. Фото: скриншот с видео

В Лондоне возле станции метро Elephant&Castle Station прогремел мощный взрыв.

Видео инцидента опубликовала служба спасания города в Twitter.

На кадрах видно, как рядом со станцией метро поднимаются в небо клубы черного дыма, после чего раздается взрыв, огонь вырывается на улицу.

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Но 25-летняя жительница соседнего дома Hurlock Heights сообщила, что слышала взрыв, после которого произошел пожар, пишет BBC.

70 пожарных пытаются ликвидировать возгорание. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Причина пожара выясняется.

В полиции заявили, что отвергли версию о возможном теракте.

По предварительной информации, пожар мог возникнуть во время проведения работ на территории закрытого торгового центра.

В центре Москвы вспыхнул сильный пожар. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах, в зоне инцидента ограничено движение транспорта.