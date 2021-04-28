ВОЗ не советует быстро отменять карантин

Европейским странам не советуют отменять карантин. Фото: Сегодня

Всемирная организация здравоохранения считает, что европейским странам не стоит слишком поспешно отменять карантинные меры.

Это может привести к "сильному шторму в любой из стран", заявил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, сообщают The Guardian.

"Индийский сценарий может повториться где угодно", – говорит он.

На этой неделе многие европейские страны намерены смягчить карантин, несмотря на то, что количество новых случаев заражения только начало снижаться.

Он добавил, что первую дозу вакцины получили всего 16% жителей европейских стран.

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За последнюю неделю наибольшее количество смертей от Covid-19 в Европе зафиксировано в Польше - 3383 или 8,9 смертей на 100 тыс. жителей. Страной с наибольшим количеством новых больных прошлой неделе стала Индия - 2,17 млн, что на 52% больше, чем неделей ранее.