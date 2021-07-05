ВООЗ заявила об окончании эпидемии

SARS вызывал коронавирус Фото: Youtube

ВООЗ объявила об окончании эпидемии SARS, тяжелого острого респираторного синдрома, 5 июля 2003 года. Заявили, что заражение человека от человека удалось остановить. За восемь месяцев от болезни умерли 775 человек в 29 странах. Заразились более 8 тыс.

После эпидемии заговорили об опасностях глобализации при эпидемиях. Первый случай болезни диагностировали в Китае в провинции Гуандун в ноябре 2002-го. В феврале в стране диагностировали 305 случаев атипичной пневмонии. Китай позже обвинили в сокрытии информации. Вирус быстро распространялся по соседним странам, а тогда по миру через путешествующих. В марте умер пожилой мужчина в Канаде после возвращения из Гонконга. В Торонто умерли еще 44 человека. Многие туристические фирмы запретили полеты в Онтарио и Азию. Спортивные мероприятия отменили или перенесли. На убытки жаловались китайские рестораны по всему миру.

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Симптомы SARS напоминали грипп: высокая температура, сухой кашель, головная боль, диарея, сыпь, дезориентация и потеря аппетита. Проблемы с дыханием начинались между вторым и 10-м днем ​​после заражения. Ученые до конца не знают, как он передавался. Его вызывал, как и COVID-19, коронавирус.

Новый случай SARS диагностировали в январе 2004-го в Китае. Позже в апреле - еще четыре.

17 ноября 2019 года в Китае зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Клинические проявления появились у больных из города Ухань.