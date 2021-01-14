Власти Нью-Йорка разрывают контракты с компанией Трампа

С компаниями Трампа не хотят сотрудничать. Фото: Reuters

С Trump Organization власти Нью-Йорка разрывают 3 контракта после штурма Капитолия 6 января.

Об этом сообщил мэр города Билла де Блазио.

Нью-Йорк отменит сотрудничество с организацией, которая оказывала городу услуги в виде эксплуатации карусели в Центральном парке, катков Wollman и Lasker, поля для гольфа Ferry Point.

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"Президент спровоцировал восстание против правительства Соединенных Штатов, в результате которого были убиты 5 человек, пригрозил сорвать конституционную передачу власти. Город Нью-Йорк не будет связан с этими непростительными действиями ни в какой форме, и мы немедленно принимаем меры, чтобы разорвать все контракты Trump Organization", - говорится в заявлении мэра.

Соглашения с компанией Трампа прекратят быть действующими от 1 до 3 месяцев.

Немецкий банк Deutsche Bank и американский Signature Bank решили воздержаться от работы с финансами действующего президента США Дональда Трампа из-за его подстрекательства толпы к штурму Капитолия.