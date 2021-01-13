Вице-президент Пенс отказался отстранить Трампа с должности

Пенс не будет отстранять Трампа. Фото: Reuters

Действующий вице-президент США Майк Пенс отказался отстранить Дональда Трампа от должности путем применения 25 поправки к американской Конституции.

Такие действия "не соответствуют интересам нации и конституции", поэтому он принял решение не устранять Трампа. Соответствующее письмо он направил спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"На прошлой неделе я не уступил давлению и не вышел за пределы моих конституционных полномочий для пересмотра итогов выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей по ведению политических игр в такой серьезный время в жизни нашей страны", - написал Пенс.

Применив 25 поправку к Конституции США Пенс должен занять пост главы государства в связи с объявлением недееспособности действующего президента.

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Напомним, сам Трамп резко раскритиковал идею импичмента и назвал ее "охотой на ведьм".