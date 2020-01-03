Вблизи международного аэропорта прогремели взрывы: есть жертвы

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 945
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2016
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2097
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 531
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3015
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1017
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1575
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1089
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 765
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4023
Фото
Все фото
9
8
3
5
5
&quot;Веганство, это не только салат&quot; – женщина опровергает мифы
"Веганство, это не только салат" – женщина опровергает мифы
Раненые птицы падали с неба: в Сети показали страшные последствия новогодних салютов
Раненые птицы падали с неба: в Сети показали страшные последствия новогодних салютов
Зеленского с украинцами унижал путинский канал. Повалий аплодировала
Зеленского с украинцами унижал путинский канал. Повалий аплодировала
Ветер срывал крыши и валил деревья: Стамбул пережил мощный ураган
Ветер срывал крыши и валил деревья: Стамбул пережил мощный ураган
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Видео
Все видео
Прыжок парашютистов с 24-этажки сняли на видео
Прыжок парашютистов с 24-этажки сняли на видео
Нашли тысячелетний храм майя
Нашли тысячелетний храм майя
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 648
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 945
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3015
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 765
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 351
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 01:11

Вблизи международного аэропорта прогремели взрывы: есть жертвы

  Комментировать
Вблизи международного аэропорта прогремели взрывы: есть жертвы
Аэропорт в Багдаде атаковали ракетами. Фото: ТСН

Окрестности международного аэропорта в Багдаде потрясли мощные взрывы. В районе упало по меньшей мере четыре ракеты.

Одна из них приземлилась в зоне грузовых перевозок аэропорта, также ракеты приземлились у выхода для пассажиров из здания аэропорта. Погиб по меньшей мере один человек, остальные получили ранения, сообщает Al-Hadath.

"Гражданская машина была сожжена, а ее водитель погиб, когда ракета приземлилась на выходе из аэропорта", - отмечает корреспондент издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госсекретарь США отменил поездку в Украину

В этом районе расположена американская база. Полиция сообщает, что ракеты упали именно на территории военной базы.

Аэропорт закрыт для посетителей и остановлена авианавигация.

31 декабря 2019 года сотни жителей иракского Багдада пошли на Сотни иракцев штурмуют посольство США Сотни иракцев штурмуют посольство СШАштурм посольства США из-за авиаудара по объектам организации "Хезболла" на территории страны. Протесты привели к эвакуации посла США в Ираке Мэтью Туллера. Впоследствии американское посольство в Багдаде приостановило свою деятельность: было отменено оказание всех консульских услуг и отменены все встречи. Агрессивные протестующие 1 января прекратили осаду.

Из-за событий в Ираке госсекретарь Майк Помпео перенес свое турне по постсоветским странам, во время которого были запланированы его визиты в Украину, Беларусб, Казахстан и другие страны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вблизи международного аэропорта прогремели взрывы: есть жертвы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 31194
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 16272
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше 1 Просмотров: 16146
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15975
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 11304
Мир
В Судане разбился самолет Ан-12 с высокопоставленными чиновниками
В Судане разбился самолет Ан-12 с высокопоставленными чиновниками Просмотров: 207
Эрдоган приказал ввести войска в Ливию
Эрдоган приказал ввести войска в Ливию Просмотров: 918
"Веганство, это не только салат" – женщина опровергает мифы
"Веганство, это не только салат" – женщина опровергает мифы
9
 Просмотров: 1773
Прыжок парашютистов с 24-этажки сняли на видео
Прыжок парашютистов с 24-этажки сняли на видео
 Просмотров: 612
Раненые птицы падали с неба: в Сети показали страшные последствия новогодних салютов
Раненые птицы падали с неба: в Сети показали страшные последствия новогодних салютов
8
 Просмотров: 2448
Больше всего комментируют
13
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
8
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
5
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
3
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
2
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
Голосов: 704
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua