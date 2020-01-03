Вблизи международного аэропорта прогремели взрывы: есть жертвы

Аэропорт в Багдаде атаковали ракетами. Фото: ТСН

Окрестности международного аэропорта в Багдаде потрясли мощные взрывы. В районе упало по меньшей мере четыре ракеты.

Одна из них приземлилась в зоне грузовых перевозок аэропорта, также ракеты приземлились у выхода для пассажиров из здания аэропорта. Погиб по меньшей мере один человек, остальные получили ранения, сообщает Al-Hadath.

"Гражданская машина была сожжена, а ее водитель погиб, когда ракета приземлилась на выходе из аэропорта", - отмечает корреспондент издания.

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В этом районе расположена американская база. Полиция сообщает, что ракеты упали именно на территории военной базы.

Аэропорт закрыт для посетителей и остановлена авианавигация.

31 декабря 2019 года сотни жителей иракского Багдада пошли на Сотни иракцев штурмуют посольство США Сотни иракцев штурмуют посольство СШАштурм посольства США из-за авиаудара по объектам организации "Хезболла" на территории страны. Протесты привели к эвакуации посла США в Ираке Мэтью Туллера. Впоследствии американское посольство в Багдаде приостановило свою деятельность: было отменено оказание всех консульских услуг и отменены все встречи. Агрессивные протестующие 1 января прекратили осаду. Из-за событий в Ираке госсекретарь Майк Помпео перенес свое турне по постсоветским странам, во время которого были запланированы его визиты в Украину, Беларусб, Казахстан и другие страны.