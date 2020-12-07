Ватикан не признает исповеди через смартфон

Кардинал Пьеченца / Wikipedia

Исповедь через смартфон - не действительна, заявили в Ватикане.

Несмотря на множество изменений в мире, вызванных пандемией коронавируса, священник не может исповедовать по телефону. Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это не гражданский конфликт - Ватикан высказался о войне в Украине

Тем не менее, по мнению Святого престола священник может дать коллективное освобождение от грехов, например, при входе в больничную палату или больницу.

Кардинал Мауро Пьяченца объяснил ватиканской газете LёOsservatore Romano, что в случае телефонного звонка нет настоящего присутствия того, кто кается, а потому освобождение от грехов невозможно. В такой ситуации, по мнению кардинала, есть только электрические вибрации, которые воспроизводят человеческие слова.

Также он добавил, что Церковь не оставляет тех, кто хочет исповедаться, но не может этого сделать из-за болезни. Например, в закрытых больничных палатах с пациентами, больными на Covid-19. В таких случаях, ответственный за приход епископ, может прийти в больницу и дать через громкоговорители или без них коллективное отпущения грехов кающимся.

"Коллективное увольнение грехов разрешено, например, у входа в больничную палату с зараженными верующими, которым угрожает смерть", - сказал Пьяченца.

"Невозможно также заменить посещения живой мессы. В ситуациях, когда нет возможности посетить литургию, то нет и обязанности заменять ее другой формой участия. Конечно, если кто-то по уважительным причинам не может принять участие в литургии и смотрит ее через телевидение, он или она осуществляет благочестивый и духовно полезный поступок", - сказал кардинал.

Кардинал считает, что месса, которую смотрят по телевидению, не заменяет ту, которую верующий посещает в церкви.