В США разрабатывают 8 потенциальных вакцин от коронавируса

В США разрабатываются менее 8 потенциальных вакцин от коронавируса.
Ведущий эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи сообщил об этом во время видеослушаний в Сенате, сообщает "РБК-Украина".
Он надеется, что по итогам клинических испытаний сразу несколько препаратов покажут хорошие результаты.
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"У нас много кандидатов, и мы надеемся, что у нас будет много победителей. Другими словами, это несколько ударов по воротам", - заявил ученый.
Сейчас только одна вакцина проходит клинические испытания.
Некоторые виды лечения позволяют уменьшить степень тяжести или продолжительность заболевания коронавирусом. На данный момент исследуют влияние 4-5 методов лечения, которые позволяют облегчить протекание болезни, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
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