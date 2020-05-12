В США разрабатывают 8 потенциальных вакцин от коронавируса

В США сообщили о разработке вакцины. Фото: pexels.com

В США разрабатываются менее 8 потенциальных вакцин от коронавируса.

Ведущий эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи сообщил об этом во время видеослушаний в Сенате, сообщает "РБК-Украина".

Он надеется, что по итогам клинических испытаний сразу несколько препаратов покажут хорошие результаты.

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"У нас много кандидатов, и мы надеемся, что у нас будет много победителей. Другими словами, это несколько ударов по воротам", - заявил ученый.

Сейчас только одна вакцина проходит клинические испытания.

Некоторые виды лечения позволяют уменьшить степень тяжести или продолжительность заболевания коронавирусом. На данный момент исследуют влияние 4-5 методов лечения, которые позволяют облегчить протекание болезни, сообщает Всемирная организация здравоохранения.