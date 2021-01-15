В США рассекретят сотни документов из-за подозрения заговора Трампа и России

Трампа подозревают в сговоре с Россией. Фото: Reuters

В пятницу, 15 января, США рассекретит документы, связанные с вероятным сговором между членами администрации Дональда Трампа и России.

Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источник в Сенате.

Ожидается, что рассекретят сотни документов - свидетельство, расшифровки стенограмм, интервью.

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Прокурора США округа Коннектикут Джона Дарема назначили специальным советником для продолжения расследования в отношении России. Внимание было сосредоточено на поведении агентов ФБР, которые исследовали связи Трампа и России.

По словам Трампа и его союзников, расследование в отношении России - "мистификация", призванная подорвать его президентство.

За месяц до штурма здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа ультраправые активисты получили большое пожертвование в биткоинах на сумму $522 тыс.