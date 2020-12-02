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среда, 02 декабря 2020 00:57

В США коронавирус был раньше, чем в Китае - исследование

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В США коронавирус был раньше, чем в Китае - исследование
В США Covid-19 нашли раньше. Фото: Reuters

Американские исследователи установили, что первые инфицирования коронавирусом состоялись в США еще в декабре 2019 года.

Это дает дополнительные подтверждения того, что вирус распространился по планете за несколько недель до того, как в Китае зафиксировали первые случаи. Исследование провели Центры США по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Bloomberg.

Протестировали почти 7,5 тысячи образцов донорской крови, которую им прислал американский Красный Крест. Ее отобрали в период с 13 декабря по 17 января 2019 года. Антитела обнаружили в 106 образцах крови.

"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла быть в США в декабре 2019 года, раньше, чем это предполагали раньше", - говорится в документе.

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Сообщение о "загадочной пневмонии, которая распространилась в китайском Ухане", впервые появились в конце декабря 2019 года. После быстрого распространения по всему городу в последующие недели болезни начали фиксировать в разных уголках планеты. Впервые в США ее официально подтвердили 19 января.

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