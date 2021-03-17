В России взрыв телевизора убил 5 человек

В Тамбовской области России 5 человек погибли в результате взрыва телевизора. Фото: Telegram канал LIFE SHOT

В Тамбовской области России 5 человек погибли в результате взрыва телевизора. Это 50-летний хозяин дома, его 62-летний и 54-летний братья, а также их знакомые 57-летний мужчина и 46-летняя женщина.

Компания устроила застолье, а после этого все остались ночевать в доме. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

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По данным ведомства, в одной из комнат, по неназванным причинам, взорвался телевизор. Через его возгорание произошло сильное задымление. Люди, находившиеся в соседней комнате, отравились угарным газом.

Ведется следствие.

В Черкассах в одной из комнат 9-этажного общежития взорвался телевизор. Начался пожар. Спасатели вывели из задымленного здания 31 человека, среди которых было 9 детей.