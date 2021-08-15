В России фиксируют рекордную смертность от коронавируса

В России за сутки от Covid-19 умерли 816 человек. Фото: capital

В России четвертый день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса.

За минувшие сутки умерли 816 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Днем ранее сообщалось о 819 умерших от ковида, что стало новым рекордом суточной смертности с начала пандемии.

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Год назад российские власти объявили о победе над пандемией, однако из-за низкого уровня вакцинации и распространения новых штаммов заболеваемость выросла в четыре раза, а смертность - в шесть по сравнению с предыдущим летом.

За сутки 14 августа в России зарегистрировали 21 624 новых случаев заболевания, 19 550 человек выздоровели. Официальная смертность за все время пандемии достигла почти 170 тысяч.

Общее количество заболевших достигло 6 600 836 человек. Выздоровели 5 884 316 человек, в том числе 16 426 пациентов выписали из больниц за последние сутки.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 695 новых случаев коронавируса. Госпитализировали 569 человек (среди них 50 детей и пять медиков), выздоровели - 238. 17 больных умерли. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.