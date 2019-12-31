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вторник, 31 декабря 2019 09:51

В Польше в тюрьму посадили 7 украинцев на запрос РФ

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В Польше в тюрьму посадили 7 украинцев на запрос РФ
Поляки выдают РФ бывших военных, воевавших на Донбассе / фото Зеркало недели

В Польше заключенные 7 украинцев на запросы России об их экстрадиции.

Речь идет о задержании добровольцев и участников АТО, пишет Громадське радио.

В течение 2016-2019 годов польские правоохранители задержали 19 украинцев, яки были внесены в базу Интерпола для экстрадиции в Россию ,.

Кроме заключенных, еще 3 Украинский, а также на запрос РФ, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польшу.

Как сообщают в МИД, выдачу 4 украинских граждан было невозможным. Каким образом, там не объяснили.

О 5 задержанных в ведомстве информацию не предоставили.

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Среди оснований для подготовки запросов о выдаче России является причастность к совершению таких правонарушений: торговля оружием, контрабанда наркотиков и разбойные нападения.

В Польше с помощью сим-карт и телефонов посчитали количество украинцев - 1,27 млн. Большинство из них приехали в эту страну на работу. Причин популярности польского направления среди работников три:

недалеко от дома;

в целом понятный язык;

польские работодатели предлагают высокие зарплаты, чем в Украине.

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