В мужском монастыре устроят реалити-шоу

В России хотят снять реалити-шоу в монастыре.

В России планируют снять реалити-шоу о жизни монахов и послушников. Местом избрана Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер.

Съемки начнутся в ноябре этого года, рассказал генеральный директор канала "Спас" Борис Корчевников.

Реалити будет носить название "Остров". В нем примут участие не более 10 человек, которых сейчас подыскивает телеканал. Несмотря на статус мужского монастыря, заявки принимаются и от женщин.

Участникам предстоит прожить месяц в монастыре в качестве послушников, жить по монастырскому распорядку, выполнять работы и отстаивать богослужения.

В Российской Федерации предложили обучать детей церковнославянском языке вместо английского.