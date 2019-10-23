В мужском монастыре устроят реалити-шоу

В России планируют снять реалити-шоу о жизни монахов и послушников. Местом избрана Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер.
Съемки начнутся в ноябре этого года, рассказал генеральный директор канала "Спас" Борис Корчевников.
Реалити будет носить название "Остров". В нем примут участие не более 10 человек, которых сейчас подыскивает телеканал. Несмотря на статус мужского монастыря, заявки принимаются и от женщин.
Участникам предстоит прожить месяц в монастыре в качестве послушников, жить по монастырскому распорядку, выполнять работы и отстаивать богослужения.
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