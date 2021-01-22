В Минске под зданием правительства мужчина пытался сжечь себя

В Минске, Беларусь, на Площади независимости неизвестный поджег сам себя.
Видео очевидца опубликовали в Telegram-канале.
Подробностей о самоподжоге мало. Случилось это у Дома правительства РБ.
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Издание "Радыё Свабода" опубликовали фото с места событий. На них видно, что человека окружили правоохранители. Вероятно, они пытались потушить пламя.
Милиция устанавливает обстоятельства, комментариев не дают.
Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что мужчина жив, но без сознания. С 50% ожогов кожи доставлен в больницу.
В Киеве под Офисом президента Украины мужчина пытался сжечь себя.
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