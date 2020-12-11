В Финляндии на АЭС произошла авария

Реактор на финской АЭС аварийно остановили и изолировали. Фото: Википедия

На атомной электростанции Olkiluoto в Еурайоки, что на западе Финляндии, обнаружили повышенный уровень радиации.

Реактор аварийно остановили и изолировали, пишет финская государственная телерадиокомпания Yle.

Владелец АЭС, компания Teollisuuden Voima (TVO), сообщает, что опасности для людей или окружающей среды нет.

В Центре ядерной и радиационной безопасности страны (STUK), в свою очередь, называют ситуацию серьезной. По данным Центра, внутри станции зафиксировали повышенный уровень радиации, из-за которой сработала система аварийной остановки реактора.

Реактор сразу изолировали и сейчас он находится в стабильном и безопасном состоянии. По словам главы STUK Петтери Тииппана, утечки радиоактивных веществ за пределы блока не произошло.

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Глава TVO Ярмо Танхуа говорит, что пока не знает, из-за чего произошла авария.

"Похоже, что речь идет о поломке фильтра в системе очистки воды реактора. Возможно, что радиоактивные вещества могли оказаться в блоке в результате утечки, однако окончательные выводы делать пока нельзя", — говорит Танхуа.

Он добавляет, что опасности для сотрудников АЭС также не было, поскольку инцидент произошел в закрытом блоке.

Напомним, что в начале ноября, через день после торжественного открытия первой атомной электростанции в Беларуси, заявили о временной остановке ее работы и замене оборудования. По информации журналистов, первый блок Белорусской АЭС перестал производить энергию, а турбина остановилась из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. Отмечается, что трансформаторы взорвались на одном из агрегатов, связанных с генератором. Утечки радиации тогда не фиксировали.