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среда, 10 октября 2018 14:20

В Европе не один шпиль - як Петров и Боширов следили за Скрипалем

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В Европе не один шпиль - як Петров и Боширов следили за Скрипалем
"Петров и Боширов" находились в Чехии в то время, когда там был Скрипаль

Офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, они же "Александр Петров и Руслан Боширов", 2017-го посещали Чехию в то время, когда там находился бывший российский шпион Сергей Скрипаль.

Скрипаль помогал чешской контрозведке выявлять российских шпионов. "Петров и Боширов" следили за Скрипалем. Эту информацию получили из источников в спецслужбах страны, говорят журналисты Чешского радио.

"Петров" жил в отеле чешского города Острава 13-16 октября 2014-го. Потом поехал в Прагу. "Боширов" был в Праге 11 октября.

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4 марта 2018-го бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении - Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что настоящее имя "Руслана Боширова" Анатолий Владимирович Чепига. Он полковник ГРУ и герой России. "Александр Петров" - это на самом деле Александр Евгеньевич Мишкин, военный врач, сотрудник ГРУ.

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Дата
10
октября

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