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суббота, 19 июня 2021 19:47

В центре Москвы раздаются мощные взрывы

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В центре Москвы раздаются мощные взрывы
В центре Москвы горит склад пиротехники. Фото: DW

На Лужнецкой набережной в центре Москвы вспыхнул сильный пожар.

По предварительным данным, загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает ТАСС.

Площадь пожара составляет 150 кв. м. Огонь перекинулся на соседнее здание.

Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах, в зоне инцидента ограничено движение транспорта.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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Окрестности международного аэропорта в Багдаде всколыхнули мощные взрывы. Вблизи упало по меньшей мере четыре ракеты.

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