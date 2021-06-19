В центре Москвы раздаются мощные взрывы

На Лужнецкой набережной в центре Москвы вспыхнул сильный пожар.
По предварительным данным, загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает ТАСС.
Площадь пожара составляет 150 кв. м. Огонь перекинулся на соседнее здание.
Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах, в зоне инцидента ограничено движение транспорта.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв газа разрушил 20 кварталов и убил более 200 человек
Окрестности международного аэропорта в Багдаде всколыхнули мощные взрывы. Вблизи упало по меньшей мере четыре ракеты.
Комментарии