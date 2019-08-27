В центре Москвы горел один из старейших храмов

В Москве горел старинный храм. Фото: Корреспондент

На Цветном бульваре в центре Москвы в России горит деревянное здание одного из старейших женских монастырей города - Богородице-Рождественский ставропигиальный.

Судя по всему, источник возгорания - на верхних этажах. Поэтому пожарные пытаются потушить огонь сверху, приблизившись к крыше здания с помощью специального оборудования, сообщает 360tv.ru.

Сейчас уже пылает крыша на площади до 400 кв. м.

Что стало причиной возгорания, есть ли пострадавшие - пока неизвестно.

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Этот монастырь был основан 633 лет назад - в 1386 году. Именно в те годы был построен и корпус, который в настоящее время горит.