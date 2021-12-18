В Белом доме рассматривают усиление военной помощи Украине

США продолжают помогать Украине. Фото: armyinform

В США ведется работа над новым расширенным пакетом помощи Украине. Речь идет о военной помощи, финальное решение о которой примет президент США Джо Байден.

Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Совете по международным отношениям.

"Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", — заявил Салливан.

Он уточнил, что помощь Украине продолжается на постоянной основе.

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"В данный момент мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще", — добавил он.

Сенат США в среду одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму $778 млрд, предусматривающий выделение $300 млн на оказание поддержки Украине.