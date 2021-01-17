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воскресенье, 17 января 2021 01:29

В Беларуси экстренно отключили энергоблок АЭС

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В Беларуси экстренно отключили энергоблок АЭС
Первый энергоблок БелАЕС отключен от сети из-за срабатывания системы защиты. Фото из открытых источников

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети из-за срабатывания системы защиты, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.

"В 19.02 (18.02 по Киеву - ред.) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что "система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока", где проводится тестирование систем и оборудования.

Радиационный фон в районе станции в норме.

Как сообщалось ранее, Ровенская АЭС подключила к энергосистеме Украины энергоблок №4 после проведения планово-предупредительного ремонта, который длился более четырех месяцев.

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