В афганских университетах женщин прячут от мужчин за шторами

В учебных заведениях женщин закрыли шторами от мужчин. Фото: Reuters

В Афганистане студенты начали возвращаться к занятиям в учебные заведения после захвата власти боевиками "Талибана". Однако террористы уже ввели новые правила для обучения.

Об этом рассказали преподаватели университетов крупнейших афганских городов, передает Reuters.

Отныне класс делят на две части с помощью штор и перегородок. Одна половина предназначена для мужчин, другая - для девушек.

Для женщин проводят отдельные занятия, отделяют в классе, или пускают только в отдельные части кампусов.

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Одна из студенток рассказала, что парней и девушек рассаживали еще до власти "Талибана", однако таких жестоких нововведений не было.

Женщин заставляют носить хиджабы. Для них даже сделали отдельные входы в вузы. Преподавательницам разрешено учить только девушек.

В новом правительстве Афганистана, который формируют талибы, не будет ни одной женщины. В "Талибане" заверили, что кабинет будет "инклюзивным", и в его состав войдут представители всех этнических групп, а не только пуштуны, составляющие ядро ​​"Талибана".