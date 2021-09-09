В Афганистане женщины снова вышли за свои права: их били электродубинками

В Афганистане протестуют женщины. Фото: Укринформ

В Афганистане в среду, 8 сентября, десятки возмущенных действиями "Талибана" женщин маршировали по улице Кабула.

Они скандировали: "Мы хотим равных прав, мы хотим женщин в правительстве", сообщает ВВС.

Накануне талибы объявили состав нового правительства Афганистана, в котором нет женщин. Министерство по делам женщин также ликвидировали.

Боевики останавливали протестующих, били их плетьми и палками, которые вызывали поражение электрическим током. В сторону женщин от талибов раздавались нецензурные слова.

Протестующая, ранее работавшая советницей в правительственном департаменте, а также вела собственный бизнес, рассказала об опасениях своих родных.

"Они говорят мне не идти на протесты, потому что (талибы) убьют меня. Я спорила со своим братом, чтобы принять участие в марше в среду. Важно, чтобы мы повысили голос. Я не боюсь. Я продолжу идти снова и снова, пока они не убьют нас. Лучше умереть один раз, чем умирать постепенно", - заявила женщина.

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"Мы должны требовать соблюдения наших прав не только для нас, но и для нашего следующего поколения, наших детей. Мы знаем, что талибы могут найти нас. Но у нас нет выбора. Мы должны продолжать", - добавила афганка.

4 сентября в Кабуле боевики "Талибана" разогнали женщин слезоточивым газом и выстрелами в воздух. Женщины требовали равных прав. Они держали транспаранты с надписью "Мы не женщины 90-х". Одну женщину ранили. Подобный митинг состоялся и в западном городе Герат.