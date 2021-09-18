В Афганистане талибы разрешили учиться в школе только мальчикам

 
Ексклюзивы
1/5
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 21915
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Просмотров: 1323
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 2142
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 180
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 15840
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1638
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 3960
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 990
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3771
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 2412
Фото
Все фото
10
4
4
11
5
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
При строительстве обвалилась эстакада. Есть пострадавшие
При строительстве обвалилась эстакада. Есть пострадавшие
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Видео
Все видео
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших
Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 1989
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 882
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 684
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1413
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 675
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 315
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
суббота, 18 сентября 2021 20:45

В Афганистане талибы разрешили учиться в школе только мальчикам

  Комментировать
В Афганистане талибы разрешили учиться в школе только мальчикам
Талибы разрешили учиться в школе только мальчикам. Фото: УП

В Афганистане талибы разрешили посещать уроки в школе только мальчикам и учителям-мужчинам.

Новое министерство образования Афганистана объявило, что ученики и учителя мужского пола должны вернуться к обучению в средней школе в субботу, 18 сентября. В то же время в заявлении о восстановлении занятий не упоминается ни о ученицах, ни о преподавательницах, передает BBC.

При этом официальный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил, что открыть школы для представительниц женского пола якобы "планируется в скором времени". Он заверил, что чиновники в настоящее время работают над "процедурой" для этого.

16-летняя школьница из Кабула рассказала, что для нее это был "печальный день".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиаудар по гражданским в Кабуле. США признали свою ошибку

"Я хотела стать врачом! И эта мечта разрушена. Не думаю, что они позволят нам вернуться в школу. Они не хотят, чтобы женщины получали образование", - сказала она.

Служба безопасности "Талибана", который захватил власть в Афганистане, объявила, что в Мазари-Шарифе казнили банду похитителей детей. Похитителями якобы были четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Всех их расстреляли на месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Афганистане талибы разрешили учиться в школе только мальчикам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Разослали письма со спорами сибирской язвы

Самое читаемое
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование 4 Просмотров: 32214
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 21906
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре &quot;Слово и голос&quot;
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
26
 Просмотров: 15840
Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса &quot;Пульса&quot; - что публикуют звезды в сети
Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса "Пульса" - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 5454
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
5
 2 Просмотров: 3015
Мир
Положил в рот петарду: в Польше во время протеста мужчина покончил с собой
Положил в рот петарду: в Польше во время протеста мужчина покончил с собой Просмотров: 117
Заявили о начале реставрации собора Парижской Богоматери
Заявили о начале реставрации собора Парижской Богоматери Просмотров: 108
78-летнего миллиардера приговорили к пожизненному заключению: подробности
78-летнего миллиардера приговорили к пожизненному заключению: подробности Просмотров: 666
Латвия изменила правила въезда для украинцев
Латвия изменила правила въезда для украинцев Просмотров: 567
Назвали крупнейших богачей мира
Назвали крупнейших богачей мира Просмотров: 603
Больше всего комментируют
9
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
8
"Я напрягаюсь, когда слушаю русский" - секретарь СНБО остановил журналиста
4
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
3
Минобороны прекратило "боевые выплаты" воинам, которые защищают страну на Донбассе
3
Украина ввела санкции из-за выборов в Госдуму РФ и отравления Навального
Голосов: 61
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть