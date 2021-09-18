В Афганистане талибы разрешили учиться в школе только мальчикам

Талибы разрешили учиться в школе только мальчикам. Фото: УП

В Афганистане талибы разрешили посещать уроки в школе только мальчикам и учителям-мужчинам.

Новое министерство образования Афганистана объявило, что ученики и учителя мужского пола должны вернуться к обучению в средней школе в субботу, 18 сентября. В то же время в заявлении о восстановлении занятий не упоминается ни о ученицах, ни о преподавательницах, передает BBC.

При этом официальный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил, что открыть школы для представительниц женского пола якобы "планируется в скором времени". Он заверил, что чиновники в настоящее время работают над "процедурой" для этого.

16-летняя школьница из Кабула рассказала, что для нее это был "печальный день".

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"Я хотела стать врачом! И эта мечта разрушена. Не думаю, что они позволят нам вернуться в школу. Они не хотят, чтобы женщины получали образование", - сказала она.

Служба безопасности "Талибана", который захватил власть в Афганистане, объявила, что в Мазари-Шарифе казнили банду похитителей детей. Похитителями якобы были четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Всех их расстреляли на месте.