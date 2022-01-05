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среда, 05 января 2022 12:14

Уверить Берлин поддержать вступление Украины в ЕС будет легче, чем вступление в НАТО - посол

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Уверить Берлин поддержать вступление Украины в ЕС будет легче, чем вступление в НАТО - посол
Скриншот из интервью Андрея Мельника / Скриншот из YouTube

В Берлине больше готовы поддержать будущее членство Украины в Евросоюзе, чем в НАТО.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Европейской правде".

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Посол сказал, что дипломаты стараются не различать эти две темы, но шансы относительно ЕС кажутся значительно большими.

"Это личное чувство. Эта тема даже была прописана в новом коалиционном соглашении немецкого правительства. Впервые германский политикум признает стремление Украины добиться членства. Это негласная поддержка. Они этого не исключают априори. Это важно", - сказал посол.

Он рассказал, что сейчас украинские дипломаты пытаются сформировать план, как наполнить практическим содержанием абзац по коалиционному соглашению немецких властей о том, что "Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться к этому путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики". И для этого нужно прописать конкретный "план действий" для Украины на ближайшие годы, чтобы она реализовала необходимые реформы.

"Не исключаю, что нам удастся убедить коалицию, что дать Украине перспективу членства не стоит ни одного евроцента для немецких налогоплательщиков. Однако это решение создает для Берлина рычаги влияния на текучесть реформ в Украине", - говорит Мельник.

По его словам, с поддержкой членства в НАТО ситуация более сложная из-за шантажа России.

"Путин слишком высоко поднял ставки. Боюсь, страх перед войной омрачает трезвый германский взгляд. Был бы рад ошибиться, но, похоже, Путину удастся если не заблокировать, то затормозить продвижение к НАТО", - сказал посол.

По словам Мельника, убедить Берлин в перспективах членства Киева в ЕС и НАТО можно путем нашего прогресса в реформах. И очевидно, что нужны они прежде всего Украине, а не западным правительствам.

Он добавил, что заявлений мало. И в диалоге с Германией следует зафиксировать конкретные планы - что именно должно произойти в реформировании судебной системы или в других сферах, и какие последствия будут за это.

"Нужна повестка дня достижения членства в ЕС. Без Берлина членство Украины в ЕС невозможно. Поэтому следует убедить именно Берлин, чтобы он помогал нам убеждать другие скептически настроенные государства. Вместе с Германией заверить их, что расширение ЕС будет полным только тогда, когда членом Евросоюза станет Украина", - сказал Мельник.

Во вторник, 4 января, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с представителями стран "нормандского формата" - Франции и Германии.

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Дата
05
января

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