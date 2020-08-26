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среда, 26 августа 2020 18:34

Украинское приложение Reface в США обошло TikTok и Netflix

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Автор: Facebook
  Украинский приложение Reface в США обошел TikTok и Netflix, и стал первым в списке американского AppStore
Украинский приложение Reface в США обошел TikTok и Netflix, и стал первым в списке американского AppStore

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из руководителей компании-разработчика RefaceAI Олесь Петрив.

"Сегодняшнее утро порадовал первое место среди всех приложений в entertainment категории US AppStore. Спасибо всей команде и каждому, кто верил в нас и поддерживал на каждом этапе ", - написал Петров.

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Reface - это приложение, которое позволяет менять на фото и видео лица одного человека на другого. Его часто используют американские блогеры и другие влиятельные в соцсетях пользователи.

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