Украинское приложение Reface в США обошло TikTok и Netflix

Автор: Facebook Украинский приложение Reface в США обошел TikTok и Netflix, и стал первым в списке американского AppStore

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из руководителей компании-разработчика RefaceAI Олесь Петрив.

"Сегодняшнее утро порадовал первое место среди всех приложений в entertainment категории US AppStore. Спасибо всей команде и каждому, кто верил в нас и поддерживал на каждом этапе ", - написал Петров.

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Reface - это приложение, которое позволяет менять на фото и видео лица одного человека на другого. Его часто используют американские блогеры и другие влиятельные в соцсетях пользователи.