Ученые требуют у правительства предоставить полную информацию о Covid-19, чтобы спасать жизни

Ученые просят правительство Индии обнародовать информацию о коронавирус. Фото: Reuters

Индийские ученые просят правительство предоставить информацию о коронавирусе. Это необходимо для прекращения быстрого распространения инфекции среди населения.

Об этом сообщило издание AP.

Ученые обратились к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой обнародовать данные о вирусе, что позволило бы спасти тысячи жизней.

Онлайн-обращение подписали более 350 ученых. Они просят данные о мутации вируса, тестировании, восстановлении пациентов, иммунных реакции на вакцины.

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"Работа по моделированию для прогнозирования будущих всплесков проводилась предназначенными правительством экспертами с недостаточной информацией", - говорится в сообщении.

По словам ученых, если бы они имели подобную информацию, то могли бы определить, сколько коек, кислорода или помещений для интенсивной терапии Индии потребуется в дальнейшем.

Власти индийской столицы Дели строят импровизированные погребальные костры в парках, потому что в городе не хватает мест для кремации.