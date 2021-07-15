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четверг, 15 июля 2021 03:42

Тысячи греков протестовали против Covid-вакцинации

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Тысячи греков протестовали против Covid-вакцинации
Правительство Греции ввело ограничения для невакцинированных от коронавируса. Фото: ТАСС

В Греции прошли массовые демонстрации противников вакцинации от коронавируса.

В частности, около четырех тысяч человек протестовали перед парламентом в Афинах против Covid-ограничений для невакцинированных граждан. Сотни людей вышли на акции протеста в Салониках и Гераклионе (столица острова Крит), требуя оставить за ними право не вакцинироваться от коронавируса, сообщает информагентство dpa.

Греки возмущались намерению правительства разрешить прививки для несовершеннолетних с 15 лет с согласия родителей. Протестующие скандировали, в частности, "Руки прочь от наших детей" и "Мы говорим нет вакцинному яду".

12 июля правительство Греции объявило, что только привитые от коронавируса греки смогут находиться в закрытых помещениях баров и ресторанов, а также посещать учреждения культуры.

Власти также сделала прививку от Covid-19 обязательной для медработников, персонала домов престарелых, военнообязанных и профессиональных военных.

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От 15 июля в греческих барах и ресторанах запрещено собираться группами и танцевать. Посетителям теперь можно только сидеть за столиками. К тому же, барам и ресторанам запретили заполнять все места для гостей.

На спортивные мероприятия на стадионах вход разрешен только привитым от коронавируса.

Более 25% опрошенных украинцев вакцинировались от Covid-19. Около 10% готовы к этому. 30% будут прививаются только той вакциной, которую вводят нардепам. 35% граждан против вакцинации при любых условиях. Такие данные показал опрос, проведенный Gazeta.ua. В нем приняли участие 1076 человек.

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