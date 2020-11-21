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суббота, 21 ноября 2020 09:39

Twitter президента США передадут Байдену. Мнения Трампа не спросят

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Twitter президента США передадут Байдену. Мнения Трампа не спросят
Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года. Фото: unsplash

В день инаугурации Twitter передаст официальный аккаунт президента США @POTUS избранному президенту Джо Байдену, даже если действующий президент Дональд Трамп откажется ему уступить.

Об этом сообщил представитель Twitter в комментарии The New York Post, передает "Украинская правда".

"Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года. Как и во время смены президента в 2017 году, этот процесс будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Национальным управлением архивов и документации", - отметил представитель Twitter.

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Другие правительственные аккаунты, такие как @VP, @FLOTUS, @whitehouse, также будут переданы администрации Байдена.

Существующие твиты администрации Трампа будут заархивированны NARA.

Адвокаты действующего президента Америки Дональда Трампа выдвинули ряд версий с обстоятельствами, из-за которых он проиграл 3 ноября. Адвокат Сидни Павелл заявила, что на фальсификацию выборов президента повлияли "деньги коммунистов из Венесуэлы, Кубы и, вероятно, Китая", а система электронного голосования Dominion и другие касающиеся технологии были "созданы в Венесуэле по указанию Уго Чавеса".

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