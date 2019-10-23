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среда, 23 октября 2019 07:18

Турция прекратила военную операцию в Сирии

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В связи с завершением вывода курдских боевиков из "безопасной зоны"Турция прекращает военные операции в Сирии.

"На этом этапе нет необходимости начинать еще одну операцию за пределами нынешнего района операции", - пишут в заявлении министерства, сообщает Reuters.

Автор: УНН
  Турция заявила о прекращении военной операции в Сирии
Турция заявила о прекращении военной операции в Сирии

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Военное наступление Турции в Сирии, которое началось 9 октября, фактически прекращено. Сирийские и российские силы будут развернуты на северо-востоке Сирии, чтобы вывести курдских боевиков и их оружие с границы с Турцией согласно соглашения, достигнутого во вторник между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Дата
23
октября

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