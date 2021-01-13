Трампу готовят новый запрет

Президенту США Дональду Трампу хотят запретить занимать государственные должности в будущем. Фото: REUTERS

Действующему президенту США Дональду Трампу хотят запретить занимать государственные должности в будущем. Решение связывают с тем, что он участвовал в мятеже.

Соответствующую резолюцию в Палату представителей Конгресса США внесла демократ Элеанор Холмс Нортон. Текст инициативы опубликован на правительственном портале GovInfo.

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"Палата представителей считает, что президент Дональд Трамп "как должностное лицо США, участвовавший в мятеже или восстании против США, оказывал помощь или содействие врагам", лишает его права занимать должности в будущем", - говорится в документе.

Запрет может быть отменен, если за резолюцию проголосуют две трети законодателей каждой палаты Конгресса.

Действующий вице-президент США Майк Пенс отказался отстранить Дональда Трампа от должности путем применения 25 поправки к американской Конституции. Такие действия "не соответствуют интересам нации и конституции", поэтому он принял решение не устранять Трампа. Соответствующее письмо он направил спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.