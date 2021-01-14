Трамп выступил с заявлением после объявленного импичмента

Трамп обратился к американцам. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после того, как Палата представителей объявила ему импичмент.

Он заявил, что осуждает насилие, произошедшее на прошлой неделе в Капитолии и подчеркнул, что "жестокости не место" в США.

"Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан", - сказал Трамп в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter Белого дома.

Он заверил, что участвовавшие в нападении на Капитолий будут привлечены к ответственности.

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Президент также отметил необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и попросил всех граждан объединиться.

Трамп сообщил, что поручил федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне и по всей стране.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов. После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Демократы и часть республиканцев обвиняют Трампа в том, что он прямо спровоцировал штурм Капитолия. Во время вторжения толпы в здание Трамп продолжал писать твиты провокационного содержания, противился введению Национальной гвардии и долго отказывался обратиться к своим сторонникам. Сам Трамп в понедельник заявил, что ничего ненадлежащего в тот день не говорил.