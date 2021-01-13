Трамп: уйти в отставку - это унижение

Трамп не хочет идти в отставку. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп не планирует уходить в отставку, несмотря на желание Конгресса объявить ему импичмент.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник.

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Отставку Трамп воспринимает как личное поражение, он не готов признать победу Джо Байдена.

"Трамп этого не сделает", - прокомментировал источник.

CNN отметил, что действующий президент хочет дойти до конца своего срока "без такого унижения".

Действующий вице-президент США Майк Пенс отказался отстранить Дональда Трампа от должности путем применения 25 поправки к американской Конституции.