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четверг, 14 мая 2020 18:20

Трамп пригрозил Китаю бойкотом

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Трамп пригрозил Китаю бойкотом
В США хотят наказать Китай. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНР разорвать отношения.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Например, мы могли бы полностью прекратить все отношения", - заявил Трамп, сообщает Fox Business.

Администрация Трампа рассматривает возможные наказания или компенсации от Китая. КНР подозревают в сокрытии информации о Covid-19.

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Группа сенаторов США внесла на рассмотрение Сената законопроект, предусматривающий санкции против Китая. Ограничительные меры введут, если Пекин откажется сотрудничать, чтобы выяснить причины возникновения пандемии коронавируса.

В ООН подсчитали, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около 8,5 трлн дол. Об этом говорится в отчете Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

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Дата
14
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