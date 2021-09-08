Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы, которые установили свою власть в Афганистане запретили женщинам заниматься спортом.
Об этом заявил представитель талибов Ахмадулла Васик в интервью австралийскому изданию SBS News.
По его словам, спорт для женщин не рассматривают как нечто важное.
Васик отметил, что во время игры в крикет может произойти ситуация, когда часть женского тела или лица не будет закрыта, а "ислам такого не позволяет".
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"Сейчас эра средств массовой информации, и будут фотографии и видео, а потом люди это смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым другим спортом", - заявил Васик.
3 сентября "Талибан" взял под контроль провинцию Панджшер - последний регион, который содержался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда.
7 сентября талибы создали в Афганистане временное правительство. Им будет управлять один из их основателей Мохаммад Хасан Ахунд.
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