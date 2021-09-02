Талибы запретили женщинам занимать министерские кресла

Талибы не допустили женщин во власть. Фото: Reuters

В новом правительстве Афганистана, которое формируют талибы, не будет ни одной женщины.

Состав правительства будет объявлен в ближайшие дни, сообщил BBC представитель "Талибана" Шир Мохаммад Аббас Станекзай.

В "Талибане" заверили, что кабинет будет "инклюзивным", и в его состав войдут представители всех этнических групп, а не только пуштуны, которые составляют ядро "Талибана".

Станекзай заверил, что "определенную роль" в правительстве женщины играть все же будут, пообещав, что им разрешат работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики "Талибана" привязали мужчину к вертолету и поднялись в воздух

Новым главой правительства Афганистана назначили лидера движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзаде. Под его руководством управлять страной будет президент или премьер-министр.