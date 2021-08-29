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воскресенье, 29 августа 2021 20:04

Талибы расстреляли певца

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Талибы расстреляли певца
Андараби в своих песнях осуждал талибов. Фото: Times Now

Талибы убили афганского певца Фавада Андараби.

Индийский информационный канал Times Now сообщил об этом со ссылкой на сына музыканта. 28 августа боевики "Талибана" пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан. Его вывели из дома и расстреляли.

О смерти музыканта заявил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараб.

"Талибы продолжают жестокость. Сегодня они жестоко убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее людям", - отметил он.

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В своих песнях Андараби осуждал "Талибан" и поддерживал тех, кто с ним борется.

Боевики террористической группировки "Талибан" сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле. Контроль над "двумя-тремя" входами в аэропорт перешел от американских военных талибам. Только "очень малая часть" аэропорта контролируется Соединенными Штатами, отмечают талибы.

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