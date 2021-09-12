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воскресенье, 12 сентября 2021 19:12

Талибы позволят женщинам учиться, но при двух условиях

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Талибы позволят женщинам учиться, но при двух условиях
Женщинам в Афганистане позволят учиться. Фото: Reuters

Талибы позволят женщинам в Афганистане учиться в университетах.

Это произойдет при условии гендерного разделения и исламского дресс-кода. Об этом заявил новый министр высшего образования Талибана Абдул Баки Хаккани, передает Reuters.

По его словам, женщины смогут стать студентками везде, где это возможно. Но классы разделят соответствии с толкованием исламского шариата.

"Мы приложим все усилия, чтобы найти и предоставить учителей-женщин для студенток", - сказал министр.

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Женщины смогут учиться и работать в соответствии с законами шариата и местными культурными традициями, но будут применяться строгие правила одежды.

По словам Хаккани, ношение хиджаба будет обязательным для всех студенток, но не уточнил, означает ли это ношение головных платков или обязательное закрытие лица.

Там где нет учителей-женщин, примут специальные меры для обеспечения разделения.

Талибы, установили свою власть в Афганистане запретили женщинам заниматься спортом. Спорт для женщин не рассматривают как нечто важное.

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12
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