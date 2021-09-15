Талибы отобрали у чиновников $ 12 млн

Талибы изъяли у бывших топчиновников Афганистана $12,4 млн.
Изъятие средств коснулось бывшего вице-президента Амруллы Салеха, заявил подконтрольный талибам центробанк Афганистана.
Наличные и золото хранились в домах чиновников.
Reuters приводит слова двух афганских финансистов. Говорят, что талибы хотят показать готовность вернуть активы бывшим чиновникам.
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На прошлой неделе ЦБ Афганистана порекомендовал банкам заморозить счета политикам предыдущего режима.
В новом правительстве Афганистана, которое формируют талибы, не будет ни одной женщины. В "Талибане" заверили, что кабинет будет "инклюзивным", и в его состав войдут представители всех этнических групп, а не только пуштуны, составляющие ядро "Талибана".
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