Талибы отобрали у чиновников $ 12 млн

Талибы изъяли у бывших топчиновников Афганистана $12,4 млн.

Изъятие средств коснулось бывшего вице-президента Амруллы Салеха, заявил подконтрольный талибам центробанк Афганистана.

Наличные и золото хранились в домах чиновников.

Reuters приводит слова двух афганских финансистов. Говорят, что талибы хотят показать готовность вернуть активы бывшим чиновникам.

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На прошлой неделе ЦБ Афганистана порекомендовал банкам заморозить счета политикам предыдущего режима.

В новом правительстве Афганистана, которое формируют талибы, не будет ни одной женщины. В "Талибане" заверили, что кабинет будет "инклюзивным", и в его состав войдут представители всех этнических групп, а не только пуштуны, составляющие ядро ​​"Талибана".