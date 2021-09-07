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вторник, 07 сентября 2021 19:30

Талибы объявили о создании правительства

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Талибы объявили о создании правительства
Правительство возглавил один из основателей "Талибана" Мохаммад Хасан Ахунд. Фото: Reuters

Талибы создали временное правительство в Афганистане.

Им будет управлять один из их основателей Мохаммад Хасан Ахунд, сообщает ВВС.

Заместителем Ахунд будет соучредитель организации мулла Абдул Гани Барадар.

Министром внутренних дел стал Джалалуддин Хаккани. Его разыскивает ФБР.

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Мулла Якуб будет исполнять обязанности министра обороны, мулла Абдул Салам Ханафи будет его вторым заместителем.

Фронт сопротивления сообщил о разгроме группировки талибов в северо-восточной части Панджшери. В других частях долины ситуация находится под полным контролем бойцов фронта, выступающих против талибов.

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