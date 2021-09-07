Талибы объявили о создании правительства

Правительство возглавил один из основателей "Талибана" Мохаммад Хасан Ахунд. Фото: Reuters

Талибы создали временное правительство в Афганистане.

Им будет управлять один из их основателей Мохаммад Хасан Ахунд, сообщает ВВС.

Заместителем Ахунд будет соучредитель организации мулла Абдул Гани Барадар.

Министром внутренних дел стал Джалалуддин Хаккани. Его разыскивает ФБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Талибан" отложил дату объявления состава нового правительства в Афганистане

Мулла Якуб будет исполнять обязанности министра обороны, мулла Абдул Салам Ханафи будет его вторым заместителем.

Фронт сопротивления сообщил о разгроме группировки талибов в северо-восточной части Панджшери. В других частях долины ситуация находится под полным контролем бойцов фронта, выступающих против талибов.