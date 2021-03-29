Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото

Фото: @kayacorbridge

Жительница английского города Ланкашир 24-летняя Кайя Корбридж бросила учебу в университете ради продажи откровенных снимков на платформе OnlyFans.

Об этом она рассказала в Instagram.

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За 2020 год Корбридж заработала $880 тыс. - 24,5 млн грн. Девушка вкладывает деньги в недвижимость и материально помогает родителям. Она активно путешествует по миру.

"Помните о том, что ваши откровенные фото навсегда окажутся в интернете. Лично я уже не беспокоюсь об этом, потому что эта работа приносит мне хорошие деньги, а для меня это гораздо важнее", - прокомментировала Корбридж.

В штате Пенсильвания, США, Раффаэлла Споун создала и распространяла откровенные фото и видео с 3 девочками-подростками с помощью технологии дипфейка.