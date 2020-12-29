Стремятся подтвердить статус "ядерного государства": КНДР может провести испытания баллистических ракет

КНДР планирует запустить баллистические ракеты. Фото: scienews

КНДР планирует провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

В указанном на сайте докладе южнокорейского Института политических исследований "Асан" предусматривается, что переговоры между Северной Кореей и США могут зайти в тупик.

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Новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует провести с Пхеньяном переговоры по поводу ядерной проблемы. Но такое решение не подходит КНДР.

"Ранее Пхеньян провел испытания нового оружия с целью проверить реакцию Вашингтона и оказывать давление на новую американскую администрацию. Такими испытаниями Северная Корея также стремилась продемонстрировать статус "ядерного государства" и получить согласие с ним международного сообщества", - говорится в докладе.

Соединенные Штаты готовы при необходимости пойти на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания Российской Федерации.