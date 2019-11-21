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четверг, 21 ноября 2019 10:57

США заявили, что санкции для задержки "Северного потока - 2", будут тормозить агрессию РФ

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США заявили, что санкции для задержки &quot;Северного потока - 2&quot;, будут тормозить агрессию РФ
Задержка "Северного потока - 2", будет тормозить агрессию РФ Фото: Цензор.НЕТ

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил 20 ноября в Сенате США, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" можно задержать с помощью санкций.

Круз отметил, что газопровод может принести России миллиарды долларов, которые будут подпитывать агрессию РФ, пишет Gordonua.

Сенатор подчеркнул, что для решения проблемы Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях или администрация американского президента должен использовать свои полномочия, предусмотренные законом "О противодействии противникам США с помощью санкций". Круз добавил, что в Белом доме продолжаются обсуждения, использовать эти полномочия.

Санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2", могут остановить реализацию проекту, поскольку в РФ нет соответствующих технологий. В худшем случае санкции задержат "Северный поток - 2" более чем на год, в лучшем - на неопределенный срок остановят его строительство.

"Северный поток - 2" - газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута - более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекту - € 9500000000, его поровну финансируют российский "Газпром" и 5 европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французский Engie и австрийская OMV.

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Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считает "Северный поток - 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция позволили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не позволяла. Поэтому оператор проекту предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток - 2", проходящей континентальным шельфом Дании. В "Газпроме" прогнозировали, что "Северный поток - 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года, однако из-за позиции Дании газопровод смогут запустить не раньше весны 2020 года. 31 июля 2019 комитет Сената США по международным отношениям утвердил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". В документе указано, что ряд законодателей США обеспокоена тем, какое влияние Россия в Европе. В Nord Stream 2 AG уточнили, что оператор занимается оценкой документа. В Nord Stream 2 AG потом заявили, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов. 30 октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан отметил, что Штаты будут препятствовать строительству газопровода "Северный поток - 2".

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