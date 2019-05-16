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четверг, 16 мая 2019 23:24

США внесли в санкционный список 5 россиян и спецотряд "Терек"

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США внесли в санкционный список 5 россиян и спецотряд &quot;Терек&quot;
США расширили санкционный список россиян. Фото: Прямий

Министерство финансов США внесло в санкционный список в рамках "закона Магнитского" пятеро россиян и специальный отряд быстрого реагирования "Терек".

Об этом сообщается в пресс-релизе министерства.

Соединенные Штаты добавили в список:

Елену Трикулю - "за участие в попытках скрыть юридическую ответственность за задержание, злоупотребление или смерть Сергея Магнитского";

Геннадия Карлова - из-за аналогичных обвинений;

Абузаеда Висмурадова - командира отряда "Терек" ответственного за "внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека";

Сергея Коссьева - "за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека";

Руслана Геремеева - за то, что действовал от имени главы Чечни Рамзана Кадырова "в деле, касающемся внесудебных убийств, пыток или других грубых нарушений международно признанных прав человека".

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Блокируется любая собственность этих лиц в пределах юрисдикции США и запрещены сделки граждан США, касающиеся вышеупомянутых россиян.

"Акт Магнитского" - это закон США, который содержит список российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованию и нарушению прав человека, в частности, связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского.
Магнитский раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Он был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.
Закон приняли шесть лет назад, позднее он получил статус глобального акта, который может применяться против граждан любой страны, нарушающей права человека.

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